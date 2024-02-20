БЕЛГОРОД, 20 фев — ПРАЙМ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о новой формой мошенничества. По его словам, злоумышленники подделывают его голос и рассылают голосовые сообщения. Юрист предупредил об уловках мошенников на сайтах бесплатных объявлений

"Мы уже привыкли к тому, что с достаточной периодичностью рассылаются письма с поддельными подписями… Создается фейковое видео, которое пытаются раскидать, чтобы создать социальную напряженность в Белгородской области. Мы уже научились бороться с этими вражескими проявлениями и излишней активностью. Понимаем, что прогресс не стоит на месте, поэтому вчера уже столкнулись с новыми формами, например, начали подделывать мой голос и рассылать голосовые сообщения", — сообщил он в своем профиле во "ВКонтакте".

В подтверждение своих слов Гладков приложил к посту аудиосообщение, в котором его голосом произносится фраза "Михаил Эдуардович, приветствую. Как у вас обстоят дела?".

Глава региона отметил, что он никогда не рассылает голосовые сообщения. Гладков порекомендовал внимательно смотреть, с каких номеров приходят сообщения, а при получении подозрительных голосовых сообщений или запросов уточнять информацию через официальные каналы связи, например через приемную или помощников.

Ранее советник председателя Банка России Ксения Юдаева сообщала, что мошенники в мессенджерах рассылают сообщения от имени "начальников". По ее словам, письма даже приходили якобы от Эльвиры Набиуллиной.