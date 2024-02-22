МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Более 30 британских депутатов выступают за вотум недоверия спикеру палаты общин парламента Линдси Хойлу после "хаоса" во время голосования по вопросу прекращения огня в секторе Газа, сообщает телеканал ITV. СМИ: Минобороны Британии заморозило капитальные расходы из-за инфляции

По информации телеканала, Шотландская национальная партия (SNP) воспользовалась правилом, согласно которому в некоторые дни повестка дня определяется оппозиционными неправительственными партиями. SNP решила обсудить в палате общин конфликт между Израилем и сектором Газа, а также представить резолюцию о прекращении огня в анклаве.

Как ожидалось, депутаты будут рассматривать формулировки правительства и шотландской партии, однако Хойл объявил, что сначала будет проведено голосование по поправкам лейбористов к резолюции SNP. Как следствие, именно этот вариант был принят в палате парламента.

В знак протеста депутаты SNP и некоторые консерваторы покинули заседание. В партии Шотландии обвинили бывшего лейбористского депутата Хойла и лидера лейбористов Кира Стармера в сговоре. Спикера также упрекнули в том, что он нарушил традиционную для "дня оппозиции" процедуру, поставив на голосование к резолюции оппозиционной партии поправки другой оппозиционной партии.

По данным телеканала, уже по меньшей мере 33 членов парламента от консерваторов и SNP выступили за вотум недоверия спикеру.