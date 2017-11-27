FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В Кремле надеются, что "Роснефть" и АФК реализуют мировое без каких-либо проблем


Экономика

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в понедельник достижение мирового соглашения между "Роснефтью" ROSN и АФК "Система" AFKS, которое не может не вызывать удовлетворения. Кремль надеется, что соглашение будет реализовано без каких-либо проблем.

Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, довольны ли в администрации главы государства мирным завершением истории вокруг "Башнефти", сказал: "Тем, что мы слышали и читали, безусловно. Это не может не вызывать удовлетворения".

"Выход на определенную мировую, конечно же, важная реализация достигнутых договоренностей. Мы надеемся, что реализация также будет осуществлена без каких-то проблем", - добавил пресс-секретарь.

Он также заявил, что Владимир Путин не принимал участие в переговорах по спору.

"Ну, как вы понимаете, президент не участвовал в примирении, это скорее было, вы знаете о сделанных заявлениях, кто участвовал в качестве посредников, кто помогал осуществлению контактов, но это был не президент", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова роль президента в достижении соглашения.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, "была ли роль у президента в том, что он подтолкнул обе стороны к нахождению приемлемых решений", пресс-секретарь отметил, что "если считать выраженную им точку зрения, то да, была".

Отметим, что Арбитражный суд Башкирии рассмотрит мировое соглашение "Роснефти" к АФК завтра, 26 декабря.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ