В Кремле надеются, что "Роснефть" и АФК реализуют мировое без каких-либо проблем

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в понедельник достижение мирового соглашения между "Роснефтью" ROSN и АФК "Система" AFKS, которое не может не вызывать удовлетворения. Кремль надеется, что соглашение будет реализовано без каких-либо проблем.

Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, довольны ли в администрации главы государства мирным завершением истории вокруг "Башнефти", сказал: "Тем, что мы слышали и читали, безусловно. Это не может не вызывать удовлетворения".

"Выход на определенную мировую, конечно же, важная реализация достигнутых договоренностей. Мы надеемся, что реализация также будет осуществлена без каких-то проблем", - добавил пресс-секретарь.

Он также заявил, что Владимир Путин не принимал участие в переговорах по спору.

"Ну, как вы понимаете, президент не участвовал в примирении, это скорее было, вы знаете о сделанных заявлениях, кто участвовал в качестве посредников, кто помогал осуществлению контактов, но это был не президент", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какова роль президента в достижении соглашения.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, "была ли роль у президента в том, что он подтолкнул обе стороны к нахождению приемлемых решений", пресс-секретарь отметил, что "если считать выраженную им точку зрения, то да, была".

Отметим, что Арбитражный суд Башкирии рассмотрит мировое соглашение "Роснефти" к АФК завтра, 26 декабря.