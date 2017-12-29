Кудрин: Ставки кредитов в РФ снизятся до 7-9% за три года при инфляции на уровне 2017 г

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает, что ставки кредитов в России снизятся до 7-9% за три года при сохранении уровня инфляции 2017 года.

Он отметил, что в этом году зафиксирована минимальная инфляция с 1992 года. Экс-министр считает такой уровень инфляции историческим достижением и важнейшей структурной мерой обеспечения экономического роста.

"При сохранении такой инфляции ставки кредитов за три года снизятся до 7-9%", - написал Кудрин в своем микроблоге Twitter.

Ранее в пятницу Росстат предварительно оценил инфляцию в в РФ в 2017 году на уровне 2,5%. Оценка инфляции была осуществлена на основании еженедельной информации о средних ценах на 64 вида важнейших товаров и услуг по состоянию на 25 декабря 2017 года. Окончательные данные о декабрьской инфляции, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут предоставлены 10 января 2018 года.

Минэкономразвития ранее сообщало, что ожидает инфляцию в России по итогам 2017 года на уровне 2,5-2,6%. Во вторник на встрече с членами правительства президент России Владимир Путин отметил деятельность экономического блока правительства и Центробанка за достигнутый рекордно низкий уровень инфляции в стране.