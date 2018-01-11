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Евросоюз объяснил отказ выделить Украине очередной транш на 600 млн евро‍


Экономика

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Евросоюз отказал выделить Украине очередной транш в размере 600 млн евро из-за невыполнения Киевом четырех из 21 условия предоставления экономической помощи стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы представительства ЕС на Украине Хьюга Мингарелли. 

Как заявил представитель Евросоюза в эфире "Украинского радио", Брюссель призывает Киев в срочном порядке создать Антикоррупционный суд.

В то же время Мингарелли не исключает того, что Украине все-таки будет выделен новый транш.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко лично обратился к главе Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой выделить новую микрофинансовую помощь его стране.

"Господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", — пояснил  Мингарелли.

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Экономика Украины

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