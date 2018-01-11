Уоррен Баффет предрекает "плохой конец" криптовалютам‍

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Американский медиамагнат и миллиардер Уоррен Баффет в своем интервью телеканалу CNBC заявил, что не видит перспектив для криптовалют.

"Если говорить о криптовалютах, то, в общем, я могу почти с уверенностью сказать, что это плохо кончится", — считает Баффет.

В то же время бизнесмен добавил, что не знает, когда и как может случиться крах криптовалют. Он также подчеркнул, что лично не стал бы вкладывать деньги в криптовалюты.

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