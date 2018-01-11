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Инфляция в РФ за первые 9 дней января составила 0,2%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 1 по 9 января 2018 года составила 0,2%, сообщает Росстат в четверг.

За прошедший период цены на куриные яйца выросли на 0,6%, сахар-песок и пшено — на 0,3% и 0,2% соответственно. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 0,5%, свинину, вермишель и карамель — на 0,1-0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,7%, в том числе на картофель, белокочанную капусту, лук, морковь, помидоры и огурцы — 2,4-3,7%.

Помимо этого, проезд в метро стал дороже на 1,7%, городском наземном транспорте — на 1,2%.

По данным Росстата, опубликованным в среду, инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%; в декабре рост потребительских цен ускорился до 0,4% с 0,2% в ноябре.

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