Минфин РФ отказался от идеи валютных ограничений в кризис

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Минфин России отказался от идеи валютных ограничений в кризис, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"В рамках того доклада, который мы готовим в правительство, сейчас эта идея не предусматривается", - сказал замглавы Минфина.

Он добавил, что Минфин в докладе будет по-прежнему предлагать отмену обязательной репатриации валютной выручки экспортерами.

Моисеев напомнил о принятом законе, либерализующем валютное законодательство для физлиц. "Но мы пока не очень много сделали для юрлиц. Мы считаем, что нам необходимо провести такую же масштабную либерализацию для юрлиц. Она может заключаться в отмене репатриации при сохранении учета за совершением сделок", - добавил замминистра.

В новом году вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым российские граждане, постоянно работающие в российских структурах за рубежом, теперь могут получать зарплату в валюте. Кроме того, при продаже зарубежной недвижимости или автомобилей иностранцам граждане РФ смогут получать деньги прямо на свои счета в иностранных банках, а студенты зарубежных вузов смогут получать на них свои стипендии. Раньше все эти операции должны были проводиться через российские уполномоченные банки.

Однако обязательство по репатриации валютной выручки экспортеров продолжает действовать. В октябре 2017 года Минфин уже направлял в правительство письмо с предложением отменить это требование. При этом, предвидя возражения со стороны ЦБ РФ, Минфин в своем письме предлагал оставить за регулятором право в случае кризисных явлений в экономике вводить валютные ограничения. Но это вызвало негативный отклик у бизнеса и критику Минэкономразвития.