Силуанов: Уровень налоговых изъятий в экономике РФ за 2017 г вырос до 30,8%

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Уровень налоговых изъятий в экономике РФ за 2017 год вырос до 30,8% с 29,2% ВВП годом ранее, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

"Если посмотреть на уровень налоговых изъятий, который сложился в 2017 году, он составляет 30,8% ВВП, в предыдущем году он составлял примерно 29,2% ВВП. Это фискальная нагрузка. Если говорить, конечно, о всех доходах бюджетной системы - в прошлом году это было 32,7% ВВП, а в позапрошлом - 32% ВВП", - сказал Силуанов.

Без учета нефтегазовых изъятий, по его словам, уровень фискальной нагрузки составил в прошлом году 24,4% ВВП.

Он подчеркнул, что этот рост произошёл без повышения налоговой нагрузки на легальный бизнес, он объясняется улучшением налогового администрирования и выводом бизнеса из тени.

Такой уровень налоговой нагрузки, по его словам, ниже, чем в Европе, но выше, чем в азиатских странах. Однако он напомнил, что России требуются более высокие налоги, чем другим развивающимся странам: она в отличие от стран Азии имеет ядерный потенциал, для содержания которого требуются дополнительные средства. Кроме того, по словам министра, Россия является социальным государством с высоким уровнем соцвыплат, а это также требует дополнительных затрат.