FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Силуанов: Уровень налоговых изъятий в экономике РФ за 2017 г вырос до 30,8%


Экономика / Макроэкономика

 

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Уровень налоговых изъятий в экономике РФ за 2017 год вырос до 30,8% с 29,2% ВВП годом ранее, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

"Если посмотреть на уровень налоговых изъятий, который сложился в 2017 году, он составляет 30,8% ВВП, в предыдущем году он составлял примерно 29,2% ВВП. Это фискальная нагрузка. Если говорить, конечно, о всех доходах бюджетной системы - в прошлом году это было 32,7% ВВП, а в позапрошлом - 32% ВВП", - сказал Силуанов.

Без учета нефтегазовых изъятий, по его словам, уровень фискальной нагрузки составил в прошлом году 24,4% ВВП.

Он подчеркнул, что этот рост произошёл без повышения налоговой нагрузки на легальный бизнес, он объясняется улучшением налогового администрирования и выводом бизнеса из тени.

Такой уровень налоговой нагрузки, по его словам, ниже, чем в Европе, но выше, чем в азиатских странах. Однако он напомнил, что России требуются более высокие налоги, чем другим развивающимся странам: она в отличие от стран Азии имеет ядерный потенциал, для содержания которого требуются дополнительные средства. Кроме того, по словам министра, Россия является социальным государством с высоким уровнем соцвыплат, а это также требует дополнительных затрат.

 

 

Версия для печати

Бюджет РФ

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ