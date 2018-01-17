Инфляция в РФ с 10 по 15 января составила 0,1%, с начала года - 0,2%

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Инфляция в РФ за период с 10 по 15 января составила 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 0,2%, сообщает Росстат в среду.

В период с 1 по 9 января инфляция в РФ составила 0,2%.

За прошедший период цены на маргарин, пшено, соль и водку выросли на 0,2%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 0,9%, свинину, кур и сахар-песок - на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, лук, морковь и яблоки – 0,7-1,7%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 2,1% и 0,7% соответственно.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.

По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%; в декабре рост потребительских цен ускорился до 0,4% с 0,2% в ноябре.