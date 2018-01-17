Вексельберг: Реальная нагрузка на бизнес в РФ растет, хотя основные налоги стабильны

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Реальная нагрузка на бизнес в РФ растет, несмотря на стабильность основных налогов, считает председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг.

"Лозунг о стабильности налоговой системы у нас - такой флагман что ли нашего правительства. И в целом может сложиться такой стереотип, что реальная налоговая система у нас не меняется", - сказал Вексельберг в ходе Гайдаровского форума.

"Да, безусловно, основные, главные элементы налоговой системы - налог на прибыль, налог на доходы физлиц, НДС - они остаются стабильными уже достаточно длительный период времени и есть надежда, что не изменятся в ближайшей перспективе. Но наряду с этим одновременно принимается большое количество правительственных актов, которые изменяют реальную нагрузку на бизнес", - сказал бизнесмен.

По его словам, речь, в частности, идет о принятии решений о вводе или отмене определенных льгот, об уточнении некоторых тарифных показателей, о мерах, связанных с теми или иными регуляторными аспектами в области экологии. "По совокупности количество этих изменений в результате приводит к тому, что реальная нагрузка на бизнес, несмотря на то что существует стабильность по основным показателям, растет", - сетует бизнесмен.

По его словам, бизнес-сообщество ждет от властей большей прозрачности при принятии тех или иных решений. "Я бы хотел обратить внимание на то, что бизнес-сообщество и, в частности, РСПП неоднократно ставили вопрос перед правительством и президентом, чтобы процесс ввода соответствующих изменений носил боле открытый и публичный характер, прежде чем та или иная мера будет принята и предложена для непосредственной реализации", - сказал Вексельберг. По его словам, диалог с властями существует, но зачастую появляются такие механизмы, которые на практике не могут оказать того воздействия, которое правительство хотело бы.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума 2018. Организатором форума "Россия и мир: цели и ценности" выступает Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).