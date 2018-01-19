Орешкин: Технологическая составляющая Давоса для РФ сейчас превышает финансовую

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Технологическая составляющая Всемирного форума в Давосе для России сейчас превышает финансовую, Россия на форуме объявит о нескольких проектах в сфере технологий, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Для России финансовая составляющая Давосского форума сейчас не так уж и важна, больше важна технологическая составляющая, поэтому здесь присутствуют и ведущие технологические компании мира, обсуждаются те тренды, которые есть в госуправлении и в развитии технологий. Поэтому эта составляющая, думаю, ключевая для России", - сказал Орешкин журналистам, отвечая на вопрос об ожиданиях от Всемирного форума в Давосе, в котором он примет участие.

По словам министра, в Давосе у него будет много встреч. "Будут и различные мероприятия, где будем обсуждать новейшие технологические изменения в мире", - отметил Орешкин.

"Будем, конечно, повышать роль России - будет во время Давоса объявлено об участии России в некоторых проектах, связанных с развитием новых технологий", - сообщил Орешкин.

48-й Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий.

Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавит заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.