СМИ: Глава РФПИ вошел в список самых влиятельных финансистов Давоса

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Руководитель российского суверенного фонда РФПИ Кирилл Дмитриев вошел в число крупнейших финансистов Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе по версии Financial news.

Согласно версии лондонского издания, кроме Дмитриева в список из 75 человек также вошел глава Сбербанка SBER Герман Греф. В числе крупнейших финансистов оказались также глава Банка Англии Марк Карни, главный переговорщик со стороны Евросоюза по Brexit Мишель Барнье и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Всемирный экономический форум откроется в швейцарском Давосе

Издание упомянуло в списке и членов руководства крупнейших мировых банков: главного исполнительного директора Bank of America Брайана Мойнихана (Brian Moynihan), председателя Barclays Джона Мак-Фарлейна (John McFarlane) и главу банка Джеса Стейли (Jes Staley), генерального директора Citigroup Майкла Корбата (Michael Corbat), гендиректора банка Credit Suisse Тиджане Тиама (Tidjane Thiam), генерального директора Goldman Sachs Ллойда Бланкфайна (Lloyd C. Blankfein).

Во вторник в швейцарском Давосе откроется 48-й Всемирный экономический форум (ВЭФ), который объединит политических и бизнес-лидеров более чем из 100 стран в обсуждении актуальных вопросов мировой повестки. Орешкин: Технологическая составляющая Давоса для РФ сейчас превышает финансовую

В форуме, который продлится до 26 января, примут участие около трех тысяч делегатов. Официальную правительственную делегацию России возглавит заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович. Также в форуме примут участие глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий.

Прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по росту ВВП России отражает объективные реалии, экономика страны остается одной из самых привлекательных для инвестиций, заявил Дмитриев.

МВФ в понедельник улучшил прогноз по росту ВВП РФ на 2018 год на 0,1 процентного пункта — до 1,7%, прогноз на 2019 год остался неизменным — рост на 1,5%.

"Заявление МВФ о том, что Россия в 2018-2019 годах станет одним из источников ускорения роста мировой экономики, отражает объективные реалии, сложившиеся в результате грамотной денежно-кредитной и бюджетной политики, мер по поддержке промышленности и сельского хозяйства, а также стабилизации мировых цен на нефть", - отметил Дмитриев.

"Мы в РФПИ считаем, что российская экономика в ближайшие годы будет одной из самых привлекательных для инвестиций, и готовы вместе с нашими партнерами продолжить инвестировать в перспективные и быстрорастущие отрасли, такие как высокие технологии, строительство инфраструктуры и сельское хозяйство", - добавил он.

По итогам 2017 года российская экономика, по данным фонда, росла на 1,8%. Между тем глава представительства МВФ в России Габриель Ди Белла в ноябре заявил, что в долгосрочном периоде фонд прогнозирует рост экономики страны по 1,5% в год, хотя и считает возможным достичь роста в 3% за 7-10 лет.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе в 48-й раз с 23 по 26 января. На протяжении всех дней форума в Давосе будет работать организованная "Росконгрессом" официальная российская резиденция, "Русский дом", которая объединит лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, а также ученых и представителей творческих профессий. Официальную правительственную делегацию в 2018 году возглавит заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.