Промпроизводство в РФ в IV квартале упало впервые с 2015 года

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Рост промышленного производства в РФ в 2017 году составил 1%, сообщает Росстат. При этом Минэкономразвития прогнозировало рост показателя на 2%.

В декабре снижение промпроизводства замедлилось до 1,5% с 3,6% в ноябре. Минпромторг в середине декабря объяснял столь резкий спад промпроизводства в ноябре эффектом высокой базы, сделкой ОПЕК+ и теплой погодой.

С исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в декабре выросло на 0,4% после спада на 1,4% месяцем ранее.

В четвертом квартале 2017 года промышленность РФ снизилась на 1,7%. Согласно данным Росстата, до этого промышленность росла в годовом выражении на протяжении семи кварталов подряд - начиная с первого квартала 2016 года. Спад зафиксирован впервые с четвертого квартала 2015 года. В третьем квартале 2017 года рост составлял 1,4%, во втором – 3,8%, в первом - 0,1%.

Минэкономразвития в конце августа сохранило прогноз по росту промпроизводства в 2017 году на 2%. Прогноз на 2018-2020 годы был улучшен до 2,5% с 2,1% в год.