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Премьер: Индия стремится к 2025 году увеличить свой ВВП до $5 триллионов


Мировая экономика / Экономика

 

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 янв - ПРАЙМ. Правительство Индии стремится к тому, чтобы ВВП страны к 2025 году достиг отметки в пять триллионов долларов, заявил во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

"Инвестируя в Индию, вы инвестируете в будущее. Я думаю, все вы согласитесь, если я скажу, что мы – молодое и динамично развивающееся общество, которое движется к экономике, основанной на знании. В Индии работает большое число технических специалистов, функционируют институты и научно-исследовательских центры. Мы движемся к тому, чтобы к 2025 году объем нашей экономики составил пять триллионов долларов", - сказал Моди, выступление которого транслировалось на официальном канале ВЭФ-2018.

В подтверждение своих слов Моди привел данные Международного валютного фонда, согласно которым, с 2014 года рост ВВП Индии стабильно сохраняется на уровне 7% годовых. В сравнении с 1997 годом, темп роста увеличился в шесть раз, отметил Моди.

По словам индийского премьера, сегодня Индия все сильнее сокращает бюрократические барьеры, при этом становясь все более открытой к притоку иностранных инвестиций.

"За последние три года мы разрешили ряд вопросов, связанных с правовым регулированием в сфере бизнеса, инвестиций и предпринимательства. Другим положительным итогом этой политики реформ является то, что отдельные штаты выходят на первый план. Они начали состязаться друг с другом за достижение все больших результатов. Мы называем этот процесс "соревновательный федерализм", - констатировал Моди.

На сегодняшний день, заключил глава индийского правительства, почти все сферы индийской экономики открыты для прямых иностранных инвестиций.

Моди, находящийся во главе большой бизнес-делегации в Давосе, стал первым с 1997 года премьер-министром Индии, который принял участие в ВЭФ.

 

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Давос-2018

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