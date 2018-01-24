Провайдеры хотят сами ограничивать доступ к сайтам

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Российские интернет-провайдеры хотят иметь право вести самостоятельное ограничение трафика отдельных сайтов. Как пишет РБК, это возможно сделать в рамках реформы интернет-отрасли при разработке так называемого Инфокоммуникационного кодекса.

Новый документ, о работе над которым стало известно неделю назад, содержит положения о "мягком контроле" за посещением интернет-ресурсов и страниц при перегрузке сети либо же необходимости передачи по каналу провайдера более важной информации.

В комментарии к проекту Кодекса поясняется, что это даст возможность снизить доступность интернет-сервисов при перегрузках сети и нарушить конкуренцию в интернете.

В настоящее время, пишет издание, в России действует принцип сетевой нейтральности. Он предполагает отсутствие ограничений доступа к любому интернет-ресурсу в случае, если противоположное не предусматривает российское законодательство.

Разрабатываемый сейчас Инфокоммуникационный кодекс может заменить действующие в Российской Федерации законы "О связи", "Об информации, информационных технологиях и защите информации", а также "О персональных данных". В работе над созданием документа участвует Медиакоммуникационный союз, куда входят крупнейшие операторы связи в стране.