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Орешкин предрек экономике РФ рост на 3-3,5% через "пару лет"


Экономика / Макроэкономика

ДАВОС, 24 янв - ПРАЙМ. Министр экономического развития Максим Орешкин предрек российской экономике рост на 3-3,5% через пару лет.

"Экономика России уже растет. Учитывая сложившиеся демографические вызовы, с которыми мы столкнулись – это должен 3-3,5% быть рост. Я надеюсь, это произойдет через пару лет", - заявил министр на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Между тем, согласно текущему прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2018 году должен составить 2,1%, в 2019 году - 2,2%, в 2020 году - 2,3%.

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