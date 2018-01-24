Путин: В России есть предпосылки для снижения ставки по ипотеке

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. В связи с низким уровнем в инфляции в России есть предпосылки для снижения ставки по ипотеке и ключевой ставки ЦБ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Они (ипотечные ставки – ред.) снижаются постоянно. Вот тогда, когда вы брали (квартиру), сколько было, 13%? Тогда в среднем ставка была, наверное, 15% или больше даже", - ответил Путин рабочему Уфимского машиностроительного производственного объединения, который поинтересовался у него о возможности снижения ипотечных ставок.

Глава государства отметил, что в связи с низким уровнем инфляции есть предпосылки для дальнейшего снижения ставок по кредитам. Он подчеркнул, что средняя ставка по стране в конце 2017 года была уже меньше 10%, а в Башкирии – 9,5-9,7%.

"Конечно, мы должны будем уходить вниз, ниже. И почему? И такая возможность есть, потому что инфляция низкая", - сказал Путин.

Он отметил, что такой показатель отражается и на ключевой ставке ЦБ.

"У нас рекордно низкая инфляция, и это дает возможность держать Центрального банка ключевую, и за ней все остальные опускаются ставки", - отметил он.

Глава государства также рассказал, что по ипотечному кредитованию предусмотрены отдельные программы для многодетных семей.