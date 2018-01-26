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Минфин РФ не видит необходимости в налоговых каникулах для майнеров


Компании / Экономика / Финансы

МОСКВА, 26 янв -ПРАЙМ. Минфин России не видит необходимости в налоговых каникулах для майнеров, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

В пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на концепцию регулирования майнинга, подготовленную в Минкомсвязи, сообщила, что майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет; после каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС – не будут; что за налог будут платить частные майнеры, в концепции не сказано.

"Я не вижу никакой необходимости налоговые каникулы там предоставлять", - сказал Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Минфин РФ в четверг опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Моисеев в конце прошлого года сообщал, что Минфин предусмотрел в законопроекте налогообложение майнинга как предпринимательской деятельности.

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