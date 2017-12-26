Минфин США : Расширены санкции против РФ из-за ситуации на Украине и поставками в Крым

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. США расширили санкции против РФ из-за ситуации на Украине, сообщает американский Минфин. Новые санкции введены против 21 гражданина России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девяти компаний, зарегистрированных на Украине и в РФ, следует из документа, опубликованного Минфином США.

Ряд дочерних структур российской нефтяной компании "Сургутнефтегаз" SNGS, включая Киришский НПЗ и "Сургутнефтегазбанк", попали в санкционный список США, говорится на сайте департамента Минфина США по контролю за иностранными активами.

Речь идет о структурах, связанных с компанией: производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез", "Калининграднефтепродукт", "Киришиавтосервис", "Ленгипронефтехим", "Медиа-Инвест", "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", "СО "Тверьнефтепродукт", "Совхоз "Червишевский", "Сургутмебель",

Также в санкционный список вошли "Сургутнефтегазбанк" и ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз".

Кроме того, в списке санкций США числится дорожно-строительная компания "ВАД" из Санкт-Петербурга.

Кроме того, еще по 12 компаниям санкции были уточнены. Отмечается, что санкции введены в связи с ситуацией на Украине.

Экономические санкции стран Запада против РФ были введены в 2014 году и с тех пор несколько раз расширялись. Так, президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о возможных новых санкциях будет опубликован 29 января.

Чиновники Минэнерго РФ, "дочка" госкорпорации "Ростех" - компания "Технопромэкспорт" и ее гендиректор Сергей Топор-Гилка, а также концерн "Силовые машины" SILM включены в санкционный список США из-за ситуации с поставками в Крым турбин немецкого концерна Siemens, сообщил минфин США.

В опубликованный в пятницу список дополнений к санкциям вошли замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Санкции введены из-за поставки газовых турбин в Крым, говорится в релизе минфина США, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"ООО "Технопромэкспорт" (Technopromexport LLC) является одним из предприятий, ответственных за передачу турбин в Крым", - объясняет ведомство, добавляя что в июле 2017 года четыре турбины, произведенные совместным предприятием Siemens и ООО "Силовые машины" (тоже включено в санкционный лист), были переданы в Крым. "Передача произошла, несмотря на четкие договорные условия, запрещающие использование турбин в Крыму", - заявляет минфин США.

Немецкий концерн Siemens летом 2017 года заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Краснодарском крае, были незаконно поставлены в Крым, начав также череду судебных разбирательств в российских судах, чтобы вернуть турбины. В августе Евросоюз ввел санкции из-за этого скандала. В список ЕС попали Черезов, Грабчак, Топор-Гилка, "Технопромэкспорт" и компания "Интеравтоматика".

"Интеравтоматики" нет в санкционных списках США, но зато в них включен российский концерн "Силовые машины", которому принадлежит доля (35%) в совместном предприятии с Siemens в Ленинградской области. Это предприятие изготовило спорные турбины.