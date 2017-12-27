FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Дворкович сравнил расширение санкций США с карточной игрой


Экономика

СКОЛКОВО, 27 янв - ПРАЙМ. Новые санкции США бессмысленны и необоснованны, наносят ущерб всем, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Если серьезно говорить, то и эти, и прежние санкции бессмысленные и не обоснованные ничем, не ведущие ни к какому положительному результату ни для Соединенных Штатов Америки, ни для кого в мире. Наносят ущерб всем", - сказал Дворкович журналистам, комментируя решение о расширении санкций США против России.

"Поэтому будем просто продолжать работать и достигать лучших результатов", - добавил вице-премьер.

Он также сравнил расширение санкций США с карточной игрой.

"21 плюс 21 (о санкционных списках), такое ощущение, что они в какую-то карточную игру играют. Особенно мне запомнилась "Сургутмебель", просто хит", - сказал Дворкович

В пятницу Минфин США ввел новые санкции против России из-за ситуации на Украине. В санкционный список вошел 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний. В список попали, в частности, структуры "Сургутнефтегаза" SNGS, в том числе компания "Сургутмебель". 

Версия для печати

Санкции против РФ

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ