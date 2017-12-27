Дворкович сравнил расширение санкций США с карточной игрой

СКОЛКОВО, 27 янв - ПРАЙМ. Новые санкции США бессмысленны и необоснованны, наносят ущерб всем, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Если серьезно говорить, то и эти, и прежние санкции бессмысленные и не обоснованные ничем, не ведущие ни к какому положительному результату ни для Соединенных Штатов Америки, ни для кого в мире. Наносят ущерб всем", - сказал Дворкович журналистам, комментируя решение о расширении санкций США против России.

"Поэтому будем просто продолжать работать и достигать лучших результатов", - добавил вице-премьер.

Он также сравнил расширение санкций США с карточной игрой.

"21 плюс 21 (о санкционных списках), такое ощущение, что они в какую-то карточную игру играют. Особенно мне запомнилась "Сургутмебель", просто хит", - сказал Дворкович

В пятницу Минфин США ввел новые санкции против России из-за ситуации на Украине. В санкционный список вошел 21 гражданин России и Украины (в основном из непризнанных республик ЛНР и ДНР), а также девять компаний. В список попали, в частности, структуры "Сургутнефтегаза" SNGS, в том числе компания "Сургутмебель".