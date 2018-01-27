Дворкович: Россия имеет более высокие позиции по рейтингу, чем нынешняя оценка агентств

СКОЛКОВО, 27 янв - ПРАЙМ. Россия находится на более высоких позициях по рейтингу, чем нынешняя оценка рейтинговых агентств, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Я не прогнозист. По всем объективным показателям у нас есть основания рассчитывать на иные, более высокие рейтинги, из чего исходят сейчас рейтинговые агентства - мне сложно говорить, насколько они объективны в своих оценках", - сказал журналистам Дворкович.

"По объективным показателям, очевидно, мы уже находимся на более высоких позициях", - добавил вице-премьер.

Агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что по истечении 2018 года Россия будет обладать рейтингами инвестиционного уровня всех трех главных международных агентств — Fitch, Moody's и S&P.

В пятницу агентство Moody`s улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне Вa1.

Сейчас из "тройки" только Fitch оценивает суверенный рейтинг РФ как инвестиционный — "BBB-" с позитивным прогнозом. S&P оценивает рейтинг как "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории.