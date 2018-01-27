Дворкович: Россия имеет более высокие позиции по рейтингу, чем нынешняя оценка агентств

СКОЛКОВО, 27 янв - ПРАЙМ. Россия находится на более высоких позициях по рейтингу, чем нынешняя оценка рейтинговых агентств, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Я не прогнозист. По всем объективным показателям у нас есть основания рассчитывать на иные, более высокие рейтинги, из чего исходят сейчас рейтинговые агентства - мне сложно говорить, насколько они объективны в своих оценках", - сказал журналистам Дворкович.
"По объективным показателям, очевидно, мы уже находимся на более высоких позициях", - добавил вице-премьер.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что по истечении 2018 года Россия будет обладать рейтингами инвестиционного уровня всех трех главных международных агентств — Fitch, Moody's и S&P.
В пятницу агентство Moody`s улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне Вa1.
Сейчас из "тройки" только Fitch оценивает суверенный рейтинг РФ как инвестиционный — "BBB-" с позитивным прогнозом. S&P оценивает рейтинг как "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории.