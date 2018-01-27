FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Дворкович: Россия имеет более высокие позиции по рейтингу, чем нынешняя оценка агентств


Экономика / Власть

 

СКОЛКОВО, 27 янв - ПРАЙМ. Россия находится на более высоких позициях по рейтингу, чем нынешняя оценка рейтинговых агентств, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Я не прогнозист. По всем объективным показателям у нас есть основания рассчитывать на иные, более высокие рейтинги, из чего исходят сейчас рейтинговые агентства - мне сложно говорить, насколько они объективны в своих оценках", - сказал журналистам Дворкович.

"По объективным показателям, очевидно, мы уже находимся на более высоких позициях", - добавил вице-премьер.

Логотип международного агентства Moody's Агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает, что по истечении 2018 года Россия будет обладать рейтингами инвестиционного уровня всех трех главных международных агентств — Fitch, Moody's и S&P.

В пятницу агентство Moody`s улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ со стабильного на позитивный, подтвердив его на уровне Вa1.

Сейчас из "тройки" только Fitch оценивает суверенный рейтинг РФ как инвестиционный — "BBB-" с позитивным прогнозом. S&P оценивает рейтинг как "BВ+" с позитивным прогнозом, что соответствует высшей ступени спекулятивной категории. 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ