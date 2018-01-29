ЕК: Евросоюз готов оперативно реагировать, если его экспорт будет задет ограничениями США

БРЮССЕЛЬ, 29 янв - ПРАЙМ. Евросоюз готов оперативно реагировать, если его экспорт будет затронут ограничениями со стороны США, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в понедельник.

"Мы в Евросоюзе верим, что торговля может и должна быть выигрышной для всех. Мы также верим, что торговля должна быть открытой и честной, основанной на правилах. Евросоюз готов реагировать быстро и соответствующим образом, если наш экспорт будет затронут какими-либо ограничительными торговыми мерами со стороны США", - прокомментировал он заявление президента США Дональда Трампа о том, что Брюссель нечестно относится к Вашингтону в том, что касается торговли.