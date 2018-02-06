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Украина выплатила МВФ еще $375 млн по программе stand by


Мировая экономика / Экономика

КИЕВ, 6 фев - ПРАЙМ. Украина осуществила в адрес Международного валютного фонда (МВФ) очередной платеж по программе stand by, действующей с 2014 года, на 375 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе национального банка страны.

"Вчера было проведен платеж в пользу МВФ на сумму 257 миллионов СПЗ (специальных прав заимствования – ред.), или примерно 375 миллионов долларов. Это платеж по программе сотрудничества Stand by Arrangement с апреля 2014 года", - сообщили в пресс-службе центробанка.

Программа stand by в размере 17,1 миллиарда долларов была рассчитана на два года, Киев успел получить по ней 4,6 миллиарда долларов. Эта программа в 2015 году была заменена новой четырехлетней программой расширенного финансирования (EFF) от МВФ на 17,5 миллиарда долларов. В августе страна начала выплачивать средства по stand by, первый платеж составил 450 миллионов долларов.

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Экономика Украины

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