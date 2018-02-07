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МВФ оценил долю "теневой" экономики России в 33,7% ВВП‍


Экономика
  • #Серая зарплата
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МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает долю "теневой" экономики Российской Федерации в 33,7% ВВП страны, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на работу Фонда, которая оценила размеры "теневой" экономики в 158 странах мира на основании развивавшихся в 2010–2017 годов новых методов ее оценки.

Издание отмечает, что показатели России неожиданно высокий высокого уровня: они почти достигают показатели стран Африки и превышают значения стран Восточной Европы.

"Работа пока не подтверждает тренд на сокращение российской «тени» после 2014 года, хотя после 1998 и 2008 годов это, по данным МВФ, происходило", - добавляет газета.

По разным подсчетам доля "тени" в экономике РФ составляет от 23 до 40% ВВП страны. "В России при этом сложно учитывать масштаб теневой занятости и проблему "двойного счета" при уходе от налогов", - поясняет газета.

Если рассматривать доли "тени" в странах Европы, и даже Восточной Европы, то показатели России чрезвычайно высоки: аналогичные цифры в 2015 году МВФ дает главным образом для относительно развитых стран Африки, Пакистана. Что касается стран Евросоюза, то сходный уровень "теневой" экономики отмечены только у Румынии и Болгарии. "Вболее или менее развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур)", - пишет "Ъ".

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