Орешкин: Экономика РФ столкнулась с последствиями демографического провала 1990-х гг

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Российская экономика уже начала сталкиваться с вызовами из-за "демографической ямы" конца 1990-х годов, в ближайшие годы дефицит рабочей силы будет ощущаться острее, поэтому необходимо создавать условия как для развития специальностей внутри страны, так и для привлечения квалифицированных мигрантов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Выступая на Неделе российского бизнеса, министр привел данные, что последние три года предприятия практически не испытывали проблем с кадрами, и 2017 год стал первым годом, когда бизнес говорит, что дефицит кадров опять начинает нарастать.

"Во многом это связано и с демографическими проблемами - 2017 год стал одним из первых годов довольно резкого сокращения экономически активного населения в стране", - отметил Орешкин.

"За прошлый год оно (экономически активное население - ред.) в стране сократилось на 500 тысяч человек - это очень большой показатель, это то, что нас ожидает в ближайшие годы, потому что в состав рабочей силы уже начинает входить поколение, родившееся в 1998-1999 годах, а это самое малочисленное поколение - тогда была минимальная рождаемость в стране", - указал он.

По словам Орешкина, это поколение в ближайшие годы активно будет выходить на рынок труда, и предприятия будут активно за него конкурировать. Орешкин назвал два ключевых направления, по которым следует двигаться властям, чтобы минимизировать риски. "Первое - это развитие компетенций тех людей, которые есть в нашей стране - это первый приоритет, а том числе и по промышленным специальностям. Вторая история, без которой не обойтись - это создание условий для привлечения талантливых, высококвалифицированных специалистов из соседних стран и дальнего зарубежья", - пояснил он.

"Не делая активной политики по повышению качества рабочей силы, по привлечению специалистов из других государств нам будет очень тяжело справиться с теми демографическими вызовами, которые были заложены 20 лет назад", - заключил Орешкин.