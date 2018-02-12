Fitch подтвердило рейтинг Германии на самом высоком уровне "AAA"

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Германии на самом высоком инвестиционном уровне "ААА" со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе агентства.

Агентство отмечает, что рейтинг "AAA" отражает стабильное состояние диверсифицированной экономики страны, сильные институты и исторически хорошее управление государственным долгом. "Государственный долг, составляющий около 65% ВВП, выше, чем средний показатель для рейтинга "AAA" на отметке 41%, но он имеет стабильную динамику снижения", - добавляет Fitch.

Эксперты агентства прогнозируют, что в 2019 году показатель госдолга страны снизится до 58,6% ВВП, а к 2026 году достигнет 47,3% ВВП по сравнению с 64,7% в 2017 году. Отмечается, что на конец 2012 года госдолг Германии составлял 79,8% ВВП.

Fitch прогнозирует рост ВВП Германии на уровне 2,4% в 2018 году против 2,2% в 2017 году при поддержке со стороны роста внутреннего спроса и стабильного рынка труда. Агентство подчеркивает, что рост занятости в стране в 2017 году на уровне 1,5% был самым высоким за последние 10 лет.

В то же время агентство отмечает усиление политической неопределенности в стране на фоне сложностей с формированием коалиционного правительства. "Fitch не ожидает, что период политической неопределенности значительно снизит доверие к экономике", - заключает агентство.

В Берлине в среду прошел заключительный раунд коалиционных переговоров между альянсом ХДС/ХСС и социал-демократами о формировании правительства. По его итогам участники договорились о создании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан, теперь он должен быть утвержден на съездах партий-партнеров, а в случае социал-демократов - всеми членами партии.