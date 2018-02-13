Индекс малого бизнеса США в январе достиг исторического максимума

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. В январе индекс экономических ожиданий малых компаний в США почти достиг исторического максимума. Основными проблемами для компаний стал дефицит квалифицированных сотрудников, а не налоги и регулирование, как раньше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальной федерацией независимого бизнеса (NFIB), сообщает Dow Jones.

Индекс рассчитан по результатам опроса владельцев 1658 малых компаний. Он подтверждает данные фирмы Conference Board, которая рассчитывает ключевые индикаторы, позволяющие экономистам определять тенденции расходов потребителей.

Вместе с тем индекс настроений потребителей по версии Мичиганского университета снижался третий месяц подряд, указав, что потребители по-прежнему ожидают роста занятости и доходов, но, в то же время, их инфляционные ожидания немного усилились.

Во вторник NFIB сообщила, что Индекс малого бизнеса США в январе по сравнению с декабрем вырос на два процентных пункта и составил 106,9. Это третье максимальное значение индекса за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1973 года.

Опрошенные Wall Street Journal экономисты ожидали, что в январе индекс составит 106.

В ходе опроса 32% (рекордно большая доля) респондентов сказали, что текущие экономические условия благоприятны для роста.

"Владельцы малых компаний не только сообщают о росте прибылей, они также готовы расти и развиваться", - сказала Хуанита Дагган, которая возглавляет одну из лоббистских фирм, поддерживающих малый бизнес.

Опрос NFIB проводится ежемесячно и отражает настроения в малых компаниях, на которые приходится большинство рабочих мест в частном секторе США и почти половина ВВП страны.

Экономисты используют данные федерации для определения внутреннего спроса, а также тенденций занятости и оплаты труда в экономике в целом.

В целом 41% респондентов ожидают улучшения состояния экономики.

Такой оптимизм, а также официальные данные, показывающие сильный рост занятости, поддерживает создание рабочих мест и расходы.

По результатам опроса, в январе в среднем в одной компании число рабочих мест увеличилось на 0,23, и в NFIB назвали такой рост сильным. Также выявлено, что 20% компаний планируют нанимать работников.

Чистая доля владельцев малых компаний, заявивших о повышении отпускных цен, составила 11%. Это максимум с июля 2014 года. Доля компаний, намеренных повысить цены, выросла на один процентный пункт, до 23%.

Более полную картину перспектив инфляции экономисты и инвесторы получат из данных Министерства труда по потребительским ценам и по личным расходам, которые выйдут в среду и в четверг соответственно.