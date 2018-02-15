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ЦБ: Годовая инфляция в РФ в 2018 г вряд ли будет опускаться ниже 2%


Экономика / Макроэкономика
  • #Копейка
    © fotolia.com, grechka27

 

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Инфляция в РФ в 2018 году вряд ли будет опускаться ниже 2% в годовом выражении, в феврале она ожидается на уровне 2,2-2,4%, заявил журналистам директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.

"Мы делаем оценку темпа роста цен на недельной и месячной основе и с поправкой на сезонность, чтобы выявить тренды изменения инфляции. Сейчас складывается ситуация, что ниже 2% мы не должны уйти, в этом году. Тренды указывают на то, что цены должны ускоряться немного", - рассказал он.

Он напомнил, что в прошлом году в феврале инфляция составила 0,2%, сейчас накопленная с начала месяца – тоже 0,2%. "Если Росстат не будет ничего пересматривать, то, по идее, можем получить что-то от 0,2-0,4%. Годовой диапазон получается 2,2-2,4%", - добавил он. 

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По словам Морозова, годовая инфляция во втором квартале может ускориться слегка, а к маю-июню – замедлиться. "В этом году скачка не произойдет, и будет около 2%", - полагает он.

Годовая инфляция в РФ в январе, по данным Росстата, замедлилась до 2,2% с 2,5% в декабре. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году. Регулятор также признавал, что замедление годового роста потребительских цен в РФ может продолжиться в первом полугодии 2018 года.

 

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