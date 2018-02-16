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Правительство Японии предложило избрать Куроду главой центробанка еще на 5 лет


Мировая экономика / Экономика

ТОКИО, 16 фев - ПРАЙМ. Правительство Японии предложило парламенту страны переизбрать Харухико Куроду в качестве главы Банка Японии на второй пятилетний срок.

Трансляция заседания велась на сайте палаты представителей японского парламента.

В случае одобрения кандидатуры Курода станет первым главой Банка Японии, избранным на второй срок за более чем 50 лет. Последним главой японского центробанка, пробывшим на этом посту два срока, был Массаки Сиракава - с 1956 по 1964 годы.

Харухико Курода возглавил Банк Японии в 2013 году. Эксперты отмечают, что выдвижение его кандидатуры на второй срок означает желание правительства Японии продолжить проведение сверхмягкой денежной политики, целью которой является достижение повышения темпов ежегодного роста инфляции до 2%.

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