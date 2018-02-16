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СМИ: Доходы 12 крупнейших инвестбанков мира в 2017 г упали до минимума с 2008 г


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Доходы двенадцати крупнейших инвестиционных банков мира в 2017 году упали до самых низких уровней с 2008 года, пишет агентство Рейтер со ссылкой на исследование аналитической компании Coalition.

Всего в 2017 году доходы двенадцати инвестиционных банков упали до 150 миллиардов долларов, что на 4% ниже, чем в 2016 году, согласно исследованию.

Отмечается, что падение выручки произошло, главным образом, из-за снижения доходов от торговли ценными бумагами, а также операций с долговыми бумагами, валютой и сырьевыми товарами (от этой деятельности падение доходов составило 11%). Инвестиционные банковские консультации - третий основной вид деятельности инвестбанков, напротив, увеличили доходы банков на 10% в 2017 году.

Компания проанализировала показатели таких банков, как Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Societe Generale и UBS.

"В январе банки думали, что 2018 год будет плохим годом для доходов от акций, но не таким плохим, как 2017 год, однако сейчас, учитывая волатильность последних двух недель, такие прогнозы исчезают", - приводит агентство слова руководителя исследований Coalition Амрита Шахани (Amrit Shahani).

На прошлой неделе американские индексы обрушились на фоне опасений инвесторов относительно слишком быстрого ускорения инфляции в США и возможного ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

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