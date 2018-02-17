РФПИ: Немецкие партнеры хотят наращивать вложения в РФ

МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. РФПИ на Мюнхенской конференции провел переговоры с рядом крупнейших немецких компаний, они хотят увеличивать инвестиции в РФ, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы очень успешно провели переговоры с рядом крупнейших немецких компаний, мы видим, что настрой у них значительно увеличивать инвестиции в Россию", - сказал Дмитриев по итогам конференции.

По данным торговой палаты Германии, 65% немецких компаний намерены увеличить активность в России в этом году, добавил он.