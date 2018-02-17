Европейский бизнес, по оценке РФПИ, уже потерял 100 млрд евро от санкционной политики

МОСКВА, 17 фев – ПРАЙМ. Европейский бизнес, по оценке РФПИ, уже потерял 100 миллиардов евро от санкционной политики, заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Европейский бизнес, по нашим оценкам, уже потерял около 100 миллиардов евро от сакционной политики", - заявил он.

Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия в августе 2014 года ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции, в том числе из ЕС.