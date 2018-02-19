МЭР: Всплеск "обработки" в РФ в январе обусловлен временными факторами

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Неожиданно высокий рост обрабатывающей промышленности РФ в январе, как и спад в четвертом квартале 2017 года, были обусловлены временными факторами, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина промышленности в январе 2018 года".

"Показатели обрабатывающей промышленности, очищенные от волатильных компонент, продолжают расти умеренными темпами. По оценке Минэкономразвития России, неожиданно высокие темпы роста обрабатывающей промышленности в январе, как и ее спад в четвертом квартале 2017 года, обусловлены временными факторами", - говорится в материалах министерства.

"Медианный темп роста в обрабатывающей промышленности, позволяющий исключить влияние "локальных" факторов, в январе, по оценке, составил 2% год к году (1,4% год к году в декабре). Рост промышленного производства по-прежнему базируется на устойчиво положительной динамике в ключевых обрабатывающих отраслях – производстве пищевых продуктов, химической отрасли, легкой промышленности, деревообработке", - отмечает Минэкономразвития.

По данным Росстата, промпроизводство в РФ в 2017 году выросло на 1%. При этом Минэкономразвития прогнозировало рост показателя на 2%. В декабре снижение промпроизводства замедлилось до 1,5% с 3,6% в ноябре. В четвертом квартале 2017 года промышленность в РФ снизилась в объеме на 1,7%.

В аналитике Минэкономразвития, опубликованной 13 февраля, отмечалось, что наибольший отрицательный вклад в динамику индекса промпроизводства в четвертом квартале 2017 года внесла обрабатывающая промышленность (минус 2,2% год к году), причем спад был сосредоточен в узком круге обрабатывающих отраслей. Слабая динамика добычи основных товаров российского сырьевого экспорта отрицательно сказалась на показателях смежных отраслей – транспорта (в первую очередь трубопроводного) и оптовой торговли. Снижение спроса со стороны промпотребителей, наряду с теплой погодой, также привело к снижению выпуска в электроэнергетике (минус 4,7% год к году в четвертом квартале), отмечалось в документе.