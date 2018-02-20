Минтруд: Число официально безработных в РФ за неделю увеличилось на 1%

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Численность официально зарегистрированных безработных граждан за неделю увеличилась на 1% и составила 793,2 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 7 по 14 февраля 2018 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1% и составила 793 230 человек. Годом ранее этот показатель составлял 915 690 человек", - говорится в сообщении Минтруда. Безработица в РФ в январе выросла впервые с октября, достигла 5,2%

По данным ведомства, в 73 регионах отмечен рост численности безработных граждан. Наибольший рост наблюдался в Ленинградской, Сахалинской, Орловской областях, республиках Тыва, Бурятия, Саха (Якутия), Кабардино-Балкарской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Хабаровском и Приморском краях.

Снижение численности безработных произошло в Тверской, Брянской, Московской областях, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Калмыкия, и в Москве.

В Минтруде добавили, что по состоянию на 14 февраля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 125 528 человек.

На 1 февраля 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 февраля 2017 года – 1,2%), добавили в ведомстве.

Также на 14 февраля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц.