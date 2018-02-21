В ЦБ оценили инфляцию в РФ в январе с исключением сезонности в 0,1%

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Инфляция в РФ все устойчивее закрепляется на низких уровнях, в январе с исключением сезонности замедлилась до 0,1%, сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Динамика потребительских цен".

"Процесс закрепления инфляции на низких уровнях становится все более устойчивым... В январе 2018 года инфляция продолжила снижаться. Месячная инфляция с исключением сезонности, по оценке Банка России, замедлилась с 0,2% до 0,1%", - говорится в материале ЦБ.

Снижение темпов прироста цен произошло благодаря удешевлению продовольствия и замедлению роста цен на услуги, пояснил регулятор.

В ближайшие месяцы удорожание продовольствия в РФ будет слабым при стабильной курсовой динамике. "В ближайшие месяцы удорожание продовольствия будет слабым при стабильной курсовой динамике. Рост цен на непродовольственные товары и услуги останется невысоким", - говорится в комментарии.

По оценке Банка России, возможно временное замедление годовой инфляции во втором квартале вследствие эффекта высокой базы по продовольственным товарам, которые резко подорожали в этот период в прошлом году.

"Уже сейчас есть основания говорить о наличии пределов для замедления годовой инфляции. На это указывает наблюдавшееся в январе увеличение разброса в ценовой динамике, в том числе увеличение доли товаров с высокими ценовыми приростами", - сообщается в комментарии.

Годовая инфляция в РФ начиная со второй половины года будет постепенно возвращаться к целевому уровню 4%; на конец 2018 года может быть несколько ниже 4%.

"По прогнозу Банка России, годовая инфляция сохранится на низком уровне и будет возвращаться к 4% постепенно. На конец 2018 года она может оставаться несколько ниже 4%", - говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, приближению годовой инфляции к 4% будут способствовать как исчерпание эффекта временных факторов, так и увеличение внутреннего спроса в условиях перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике ЦБ и соответствующего смягчения денежно-кредитных условий.

Годовая инфляция в РФ в январе, по данным Росстата, замедлилась до 2,2% с 2,5% в декабре. По прогнозу ЦБ, представленному ранее в феврале, годовая инфляция в РФ останется ниже 4% в 2018 году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году. Регулятор также признавал, что в первом полугодии 2018 года может продолжиться замедление годового роста потребительских цен в РФ.