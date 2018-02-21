МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта. Об этом в среду заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент работает в Москве, в Ново-Огарево. Он продолжает работать над посланием. Вчера уже стало известно, и я могу это подтвердить, что послание действительно будет оглашено президентом 1 марта", - сообщил пресс-секретарь.

Напомним, что президент России раз в год обращается к Федеральному Собранию с о своим посланием о положении дел в стране и об основных направлениях как внутренней, так и внешней политики.

Послание является программным политико-правовым документом, который выражает видение Россией своих стратегических направлений развития на ближайшую перспективу. Послание Федеральному Собранию включает политические, экономические, и идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе нижней и верхней палат парламента (Госдумы и Совета Федерации).