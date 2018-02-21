МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 13 по 19 февраля третью неделю подряд составила 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 0,5%, сообщает Росстат.

В период с 1 по 9 января инфляция в РФ составила 0,2%; с 10 по 15 января, а также с 16 по 22 января потребительские цены выросли на 0,1%. За неделю с 23 по 29 января инфляция была нулевой, а затем за период с 30 января по 5 февраля вернулась к отметке 0,1%. С 6 по 12 февраля, инфляция осталась без изменения и, как и на прошедшей неделе, составила 0,1%.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0,8%, куриные яйца – на 0,4%, на маргарин, соль – на 0,2%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,8%, свинина, курятина и мука – на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1%, в том числе на картофель, белокочанную капусту, морковь и огурцы – 1,5-3%. В то же время помидоры стали дешевле на 1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.