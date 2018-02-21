Продажи жилья на вторичном рынке США в январе упали на 3,2%

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Количество сделок по продаже жилья на вторичном рынке США в январе снизилось на 3,2% по сравнению с пересмотренным показателем декабря - до 5,38 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста числа сделок на 0,9% - до 5,6 миллиона с первоначального показателя декабря в 5,57 миллиона сделок.

Показатель декабря был пересмотрен в сторону уменьшения - до 5,56 миллиона сделок. При этом в годовом выражении объем продаж вторичного жилья в январе уменьшился на 4,8%.

По данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке вторичного жилья США в январе составила 5% от общего объема, не изменившись по сравнению с показателем декабря 2017 года, и снизившись по сравнению с показателем января 2017 года в 7%.

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,76 миллиона сделок (ниже на 4,8% в годовом выражении и на 3,8% - в месячном). Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 5,7% - до 241,7 тысячи долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в январе снизился на 4,6% в годовом выражении и вырос на 1,6% в месячном, составив 620 тысяч сделок. Средняя цена такой недвижимости увеличилась на 7,1% в годовом выражении - до 231,6 тысячи долларов.