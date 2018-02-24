"Опора России": Два инвестрейтинга откроют новые возможности для инвестиций

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Повышение агентством Standard & Poor's суверенного рейтинга России откроет для страны новые возможности с точки зрения привлечения иностранных инвестиций, заявил РИА Новости глава "Опоры России" Александр Калинин.

S&P в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств. По версии Moody's, он находится на спекулятивном уровне "Ва1" с позитивным прогнозом.

"Согласно многим регламентам инвестиционных фондов разных стран, они могут инвестировать в ценные бумаги только той страны, которая имеет инвестиционный рейтинг как минимум двух агентств. Сейчас Россия получила два таких рейтинга, что открывает новые возможности многим иностранным инвестиционным фондам для того, чтобы инвестировать в российские бумаги", - заявил Калинин.

"Конечно, это признание стабильности и того, что российский бюджет сбалансирован… это приведет к притоку инвестиций в Россию", - добавил он.