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Правительство РФ хочет освободить от налогов выплаты семьям с детьми


Экономика

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Глава российского кабинета министров, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении на рассмотрение нижней палатой парламента (Госдума) законопроекта, который освобождает ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением либо усыновлением первого или второго ребенка от налогов. Документ опубликован на сайте правительства.

"Предлагается внести в статью 217 Налогового кодекса изменение, предусматривающее расширение перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. К таким доходам предлагается отнести ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка", — говорится в сопроводительной записке к распоряжению.

Напомним, что с 1 января текущего года в России появились ежемесячные выплаты после рождения первого ребенка. Средний размер этой выплаты - 10,5 тысячи рублей в месяц. Планируется, что в 2019 году сумма будет проиндексирована до 10,8 тысячи рублей, , а в 2020 - до 11,1 тысячи рублей.

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