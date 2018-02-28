Fitch подтвердило рейтинг Евросоюза на высшем уровне "AAA" со стабильным прогнозом

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Евросоюза на уровне "AAA" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Одновременно агентство подтвердило рейтинг Европейского сообщества по атомной энергии (Евратома) на таком же уровне. Краткосрочные РДЭ ЕС и Евратома были также подтверждены на уровне "F1+". Их рейтинги по старшему необеспеченному долгу сохранены на уровне "AAA".

Самый высокий рейтинг был присвоен Евросоюзу и Евратому на том основании, что их долг в конечном итоге обеспечен бюджетными доходами Евросоюза.

"Такое мнение основано на способности и склонности государств-членов (Евросоюза - ред.) выполнять свои обязательства по бюджету ЕС", - говорится в сообщении агентства.

Задолженность ЕС на конец 2017 года составила 54 миллиарда евро - исключительно из-за программ кредитования государств-членов через программы платежного баланса, а также через программы Европейского механизма финансовой стабилизации (EFSM). Кроме этого, ЕК выделяет средства в соседние страны через программу макрофинансовой помощи. Задолженность Евратома на конец 2017 года составляла 0,25 миллиарда евро.

"Это кредитование финансируется из внебюджетных средств ЕС, за счет распределения заимствований, сделанных от имени ЕС и Евратома", - добавляют аналитики агентства. Эти займы в свою очередь защищены гарантийным фондом, который также покрывает гарантии ЕС по выданным ему кредитам из Европейского инвестиционного банка. Кроме того, кредитоспособность ЕС обеспечена законодательством объединения, пишет агентство.