Росстат: Годовая инфляция в РФ в феврале осталась на уровне января в 2,2%

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ в феврале составила 2,2%, как и в январе, сообщает Росстат во вторник.

При этом инфляция в РФ в феврале в месячном выражении замедлилась до 0,2% против 0,3% в январе.

В феврале в 6 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,5% и более, из них в Иркутской области и Хабаровском крае – 0,6% (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,2% и 1,4% соответственно). В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,2% (с начала года – 100,5% и 100,7% соответственно).

Как отмечает Росстат, в феврале по-прежнему наибольший рост цен отмечался на плодоовощную продукцию. Так, виноград подорожал на 8,6%, белокочанная капуста и картофель – на 7,9% и 7,8% соответственно, бананы, морковь, огурцы и свекла – на 3,6-6,8%. Вместе с тем на 0,3-2,7% снизились цены на помидоры, чеснок, апельсины и лимоны.

В феврале среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров наиболее существенно подорожали ежедневные газеты в розницу, свежесрезанные цветы и плиты древесностружечные – на 2,1-2,3%.