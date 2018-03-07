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ВВП еврозоны в IV квартале вырос на 2,7% в годовом выражении, как и ожидалось


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Рост ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в четвертом квартале 2017 года составил 0,6% в квартальном выражении и 2,7% - в годовом, сообщается в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

ВВП еврозоны в третьем квартале вырос на 0,7% в квартальном выражении и на 2,7% - в годовом. Совокупный рост ВВП Евросоюза в четвертом квартале 2017 года составил 0,6% в квартальном выражении и 2,6% - в годовом.

Наибольший рост в квартальном выражении продемонстрировали экономики Эстонии (+2,2%), Словении (+2%) и Литвы (+1,4%). Наименьший рост показали экономики Италии (+0,3%), Латвии (+0,3%), Греции (+0,1%) и Хорватии (+0,1%).

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