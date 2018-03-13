Профицит бюджета РФ за январь-февраль составил 226,5 млрд руб

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета по состоянию на 1 марта 2018 года составил 226,488 миллиарда рублей, следует из оперативного отчета об исполнении федерального бюджета на сайте Федерального Казначейства РФ.

Доходы бюджета составили 2,534 триллиона рублей, расходы - 2,308 триллиона рублей.

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе составил 416,5 млрд руб >>

Федеральный бюджет РФ в январе текущего года, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с профицитом в 189,3 миллиарда рублей, или 2,8% ВВП. Ранее в картине экономики Минэкономразвития за январь сообщалось, что профицит бюджета РФ по итогам 2018 года может составить 1% ВВП.