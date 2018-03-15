Минфин: Бюджет РФ за январь-февраль исполнен с профицитом в 1,7% ВВП

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ за первые два месяца 2018 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с профицитом в 1,7% ВВП, или 226,498 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

При этом Минфин повысил оценку профицита за январь до 3,5% ВВП по сравнению со своей предварительной оценкой в 2,8% ВВП. В феврале, по предварительной оценке, бюджет был исполнен с дефицитом в 0,3% ВВП. Международные резервы РФ за неделю выросли на $2,9 млрд

Доходы федерального бюджета за январь-февраль 2018 года составили 2,534 триллиона рублей, что составляет 16,6% от запланированного годового объема, расходы - 2,308 триллиона рублей, или 14% общих утвержденных расходов на 2018 год.

Больше всего доходов в казну было перечислено Федеральной налоговой службой – в сумме 1,649 триллиона рублей. Федеральная таможенная служба перечислила 746,557 миллиарда рублей, другие федеральные органы – 138,957 миллиарда рублей.

Закон о бюджете на текущий год рассчитан с дефицитом в 1,3% ВВП, однако глава Минфина Антон Силуанов говорил, что при сохранении текущих цен на нефть он может быть исполнен с профицитом, который может составить по итогам года чуть меньше 2% ВВП.