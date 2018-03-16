При смене пенсионных фондов граждане могли потерять 55 млрд рублей‍

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Россияне в 2017 году могли потерять 55 млрд рублей от смены управляющих их пенсионными накоплениями фондов, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предварительные данные Пенсионного фонда (ПФР) и со слов топ-менеджеров и сотрудников пяти НПФ.

отмечается, что из этих денег 33,9 млрд рублей составляют потери инвестиционного дохода у 2,2 млн россиян из-за передачи накоплений из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

В свою очередь аналитическая служба Ассоциации НПФ (АНПФ) оценивает потери при досрочном переходе из одного фонда в другой в 27-35 млрд рублей.

По действующему законодательству, россиянин имеет право раз в 5 лет менять НПФ без потери дохода. В случае досрочного перехода потерянные деньги будут направлены в резерв по обязательному пенсионному страхованию.

На начало прошлого 2017 года в резерве по обязательному пенсионному страхованию было 41,3 млрд рублей. В результате только за счет потерь так называемых "молчунов" за две переходные кампании размер этого фонда превысит 100 млрд рублей.

В свою очередь эксперты рынка отметили в беседе с изданием, что это происходит из-за непонимания гражданами своих потерь от досрочной смены НПФ.