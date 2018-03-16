Путин поручил разработать указ о национальных целях развития РФ до 2024 г

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин дал поручение до 15 апреля текущего года разработать проект указа, который определял бы национальные цели развития России на период до 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В частности, основными целями определяются рост населения, увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, а также повышение уровня жизни россиян, рост их реальных доходов и уровня пенсий выше инфляции.

Кроме того, среди целей указываются сокращение в два раза уровня бедности, вхождение в число пяти крупнейших экономик, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых.

В будущем указе должны быть отражены национальные цели стратегические задачи в здравоохранении, образовании, демографии, а также в области производительности труда, малого бизнеса, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, цифровой экономики.

Глава администрации Кремля Антон Вайно назначен ответственным за исполнение поручения.