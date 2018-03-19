Евросоюз согласовал условия переходного периода после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 19 мар - ПРАЙМ. Евросоюз заявил в понедельник, что он согласовал общие условия о двухлетнем переходном периоде, который начнется после того, как в марте 2019 года Великобритания выйдет из ЕС. Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на информированный источник в ЕС.

Согласно условиям переходного периода, согласованным дипломатами 27 стран ЕС, Великобритания будет оставаться стороной текущих соглашений ЕС до конца 2020 года, соблюдая все правила, но она не будет иметь права голоса в будущих решениях блока.

Ситуация с Ирландией, которая частично является территорией ЕС, а частично - территорией Великобританией, остается открытым вопросом для общей сделки по Brexit. Представители Ирландии неоднократно предупреждали, что восстановление границы может угрожать мирному соглашению, которое существует уже в течение 30 лет, позволяя людям и товарам свободно циркулировать по острову.

Соглашение со стороны ЕС было достигнуто за несколько часов до встречи представителей ЕС и Великобритании, Мишеля Барнье и Дэвида Дэвиса, которая пройдет в Брюсселе.