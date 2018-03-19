Новый глава Народного банка Китая обещает скорые перемены

ПЕКИН, 19 мар - ПРАЙМ. И Ган, в понедельник назначенный новым управляющим Народного банка Китая, заявил о намерении провести ряд реформ уже в ближайшие несколько недель, хотя и не сообщил, в чем они будут заключаться, передает Dow Jones.

По словам осведомленных источников, в Пекине работают над планом по повышению доли иностранного участия в финансовой сфере Китая, в частности, в страховании. Председатель КНР Си Цзиньпин, согласно ожиданиям, озвучит детали этого плана в следующем месяце в рамках Боаоского азиатского форума, который будет проходить на острове Хайнань.

Таким образом, Пекин намеревается показать свою приверженность либерализации финансовой сферы на фоне нарастающего давления со стороны администрации американского президента Дональда Трампа, который призывает к существенному сокращению дефицита внешней торговли США с Китаем.

И Ган является членом новой команды Си Цзиньпина, которая должна помочь китайскому лидеру провести преобразования в экономике, бороться с бедностью и загрязнением окружающей среды, а также усилить позиции Китая на международной арене. Главную роль в этом будет играть группа экономистов, возглавляемая Лю Хэ, который недавно был повышен до вице-премьера.

Глава ЦБ Китая Чжоу Сяочуань ушел в отставку >>

Неожиданностью стало назначение на должность министра финансов Лю Куна, который занимался финансовыми и бюджетными вопросами в правительстве провинции Гуандун, однако не имеет большого опыта работы в центральном правительстве. Это назначение может говорить о том, что власти считают контроль над расходами местных правительств приоритетом на ближайшие несколько лет.

Назначение И Гана новым главой центрального банка тоже является сюрпризом для многих в правительстве и на рынке, отчасти потому, что он не стал полноправным членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая по итогам осеннего прихода к власти нового поколения руководителей КНР.

Некоторые считают, что свою роль сыграло покровительство Чжоу Сяочуаня, который возглавлял Народный банк Китая на протяжении последних 15 лет. План по преобразованию финансовых регуляторов, опубликованный на прошлой неделе, предусматривает расширение ответственности НБК. Теперь центральный банк будет не только определять денежно-кредитную политику, но и устанавливать правила для банковской сферы и рынка ценных бумаг. Для этого как раз потребуется опыт, которым располагает И Ган.

Власти Китая посредством такого назначения сигнализируют о желании по-прежнему придерживаться политики, направленной на сохранение финансовой стабильности, полагают аналитики. И Ган вместе с Чжоу Сяочуанем на протяжении многих лет добивались того, чтобы китайский юань стал более свободно торгуемой валютой, что намекает на желание Пекина возобновить процесс либерализации финансовой сферы.

И Ган на своем новом посту столкнется с такими проблемами, как растущий уровень задолженности китайских компаний и местных правительств, доминирование банков с государственным участием в финансовом секторе, недостаточная открытость финансовых рынков и торговый конфликт с США.

"Власти Китая продолжат усилия по сокращению использования заемных средств в финансовом секторе и попытаются направить высвободившиеся ресурсы на развитие реального сектора экономики", - заявил Чжу Чаопин из JPMorgan Asset Management.